Кальери стал президентом Теннисной ассоциации Аргентины

41-летний аргентинец Агустин Кальери, бывшая 16-я ракетка мира, завершивший карьеру в 2009 году, был избран президентом Теннисной ассоциации Аргентины. Его соперник в борьбе за эту должность, Хосе Луис Клерк, набрал 131 голос, в то время как за Кальери было отдано 165 голосов. Об этом сообщает Tennis World USA.



За свою карьеру Кальери завоевал два титула ATP в одиночном разряде и три в парном. Кроме того, он проиграл шесть одиночных финалов, включая финальный матч «Мастерса» в Гамбурге в 2003 году.

В Буэнос-Айресе состоялось чествование Агустина Кальери