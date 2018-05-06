Барти и Стивенс вышли во второй круг на турнире в Мадриде

Американка Слоан Стивенс вышла во второй круг грунтового турнира категории Premier Mandatory в Мадриде. 9-я ракетка соревнований обыграла испанку Сильвию Солер-Эспиносу со счётом 6:3, 6:2.



Теннисистки провели на корте 1 час 26 минут. Стивенс выполнила 1 подачу навылет, допустила 2 двойные ошибки и 5 раз взяла чужую подачу. На счету испанки 7 упущенных брейк-пойнтов, при этом ей не удалось отметиться ни эйсами, ни ошибками на подаче.



За выход в третий круг Стивенс поспорит с австралийкой Самантой Стосур, ранее обыгравшей россиянку Анастасию Павлюченкову.

Женщины. Мадрид. Первый круг

Эшли Барти (Австралия) – Сара Эррани (Италия) – 6:1, 6:4