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Барти и Стивенс вышли во второй круг на турнире в Мадриде

Барти и Стивенс вышли во второй круг на турнире в Мадриде
Теннис / WTA

Американка Слоан Стивенс вышла во второй круг грунтового турнира категории Premier Mandatory в Мадриде. 9-я ракетка соревнований обыграла испанку Сильвию Солер-Эспиносу со счётом 6:3, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 26 минут. Стивенс выполнила 1 подачу навылет, допустила 2 двойные ошибки и 5 раз взяла чужую подачу. На счету испанки 7 упущенных брейк-пойнтов, при этом ей не удалось отметиться ни эйсами, ни ошибками на подаче.

За выход в третий круг Стивенс поспорит с австралийкой Самантой Стосур, ранее обыгравшей россиянку Анастасию Павлюченкову.

Женщины. Мадрид. Первый круг
Эшли Барти (Австралия) – Сара Эррани (Италия) – 6:1, 6:4

Мадрид (ж) 2018. 1-й круг
06 мая 2018 года, воскресенье. 17:15 МСК
Слоан
Стивенс
Сильвия
Солер-Эспиноса
3:1
Мадрид (ж) 2018. 1-й круг
06 мая 2018 года, воскресенье. 17:30 МСК
Сара
Эррани
Эшли
Барти
1:6 4:5
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