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Дэниэл обыграл Жазири в финале турнира в Стамбуле

Дэниэл обыграл Жазири в финале турнира в Стамбуле
Теннис / ATP

Японец Таро Дэниэл стал победителем грунтового турнира категории ATP 250 в Стамбуле. В решающем матче азиатский спортсмен обыграл представителя Туниса Малека Жазири со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа 24 минуты. Дэниэл выполнил 2 подачи навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта. У Жазири 3 эйса, 3 ошибки на подаче и 3 упущенных брейка.

Дэниэл, занимающий 114-е место в рейтинге ATP, завоевал первый титул в одиночном разряде. Призовой фонд турнира в Стамбуле превышает $ 500 тыс.

Стамбул 2018. Финал
06 мая 2018 года, воскресенье. 17:10 МСК
Малек
Жазири
Таро
Дэниэл
6:7 4:6
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