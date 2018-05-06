Дэниэл обыграл Жазири в финале турнира в Стамбуле

Японец Таро Дэниэл стал победителем грунтового турнира категории ATP 250 в Стамбуле. В решающем матче азиатский спортсмен обыграл представителя Туниса Малека Жазири со счётом 7:6 (7:4), 6:4.



Теннисисты провели на корте 2 часа 24 минуты. Дэниэл выполнил 2 подачи навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта. У Жазири 3 эйса, 3 ошибки на подаче и 3 упущенных брейка.



Дэниэл, занимающий 114-е место в рейтинге ATP, завоевал первый титул в одиночном разряде. Призовой фонд турнира в Стамбуле превышает $ 500 тыс.