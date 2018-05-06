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Саснович обыграла Коллинз в первом круге на турнире в Мадриде

Саснович обыграла Коллинз в первом круге на турнире в Мадриде
Теннис / WTA

Белорусская теннисистка Александра Саснович обыграла американку Даниэль Коллинз со счётом 7:5, 6:2 в первом круге турнира в Мадриде.

Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. Саснович выполнила 4 подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки и 6 раз взяла чужую подачу. На счету американки 3 эйса, 3 ошибки на подаче и 1 упущенный брейк-пойнт.

За выход в третий круг Саснович, занимающая 55-е место в рейтинге WTA, поспорит с эстонкой Анетт Контавейт, которая в стартовом раунде оказалась сильнее американки Винус Уильямс (8).

Женщины. Мадрид. Первый круг
Сарра Соррибес-Тормо (Испания, WC) – Мэдисон Кис (США, 13) – 7:5, 6:2.

Мадрид (ж) 2018. 1-й круг
06 мая 2018 года, воскресенье. 18:25 МСК
Даниэль
Коллинз
Александра
Саснович
5:5
Мадрид (ж) 2018. 1-й круг
06 мая 2018 года, воскресенье. 18:20 МСК
Сара
Соррибес-Тормо
Мэдисон
Кис
4:5
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