Саснович обыграла Коллинз в первом круге на турнире в Мадриде

Белорусская теннисистка Александра Саснович обыграла американку Даниэль Коллинз со счётом 7:5, 6:2 в первом круге турнира в Мадриде.
Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. Саснович выполнила 4 подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки и 6 раз взяла чужую подачу. На счету американки 3 эйса, 3 ошибки на подаче и 1 упущенный брейк-пойнт.
За выход в третий круг Саснович, занимающая 55-е место в рейтинге WTA, поспорит с эстонкой Анетт Контавейт, которая в стартовом раунде оказалась сильнее американки Винус Уильямс (8).
Женщины. Мадрид. Первый круг
Сарра Соррибес-Тормо (Испания, WC) – Мэдисон Кис (США, 13) – 7:5, 6:2.
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