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Цуренко проиграла Квитовой в первом круге на соревнованиях в Мадриде

Цуренко проиграла Квитовой в первом круге на соревнованиях в Мадриде
Теннис / WTA

Теннисистка из Чехии Петра Квитова обеспечила себе место во втором круге грунтового турнира категории Premier Mandatory в Мадриде. 10-я ракетка соревнований обыграла украинку Лесю Цуренко со счётом 6:1, 6:2.

Матч длился 1 час 1 минуту. 10-я ракетка мира выполнила 1 эйс, допустила 5 двойных ошибок и 6 раз взяла чужую подачу. На счету Цуренко, занимающей 38-е место в рейтинге WTA, 4 двойные ошибки и 6 упущенных брейк-пойнтов. Украинка обошлась без подач навылет.

Во втором круге Квитова встретится с Моникой Пуиг, представляющей Пуэрто-Рико (WC).

Женщины. Мадрид. Первый круг
Донна Векич (Хорватия) – Георгина Гарсия-Перес (Испания) – 6:2, 6:4.

Мадрид (ж) 2018. 1-й круг
06 мая 2018 года, воскресенье. 19:20 МСК
Петра
Квитова
Леся
Цуренко
Мадрид (ж) 2018. 1-й круг
06 мая 2018 года, воскресенье. 19:00 МСК
Донна
Векич
Георгина
Гарсия Перес
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