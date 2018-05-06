Цуренко проиграла Квитовой в первом круге на соревнованиях в Мадриде

Теннисистка из Чехии Петра Квитова обеспечила себе место во втором круге грунтового турнира категории Premier Mandatory в Мадриде. 10-я ракетка соревнований обыграла украинку Лесю Цуренко со счётом 6:1, 6:2.



Матч длился 1 час 1 минуту. 10-я ракетка мира выполнила 1 эйс, допустила 5 двойных ошибок и 6 раз взяла чужую подачу. На счету Цуренко, занимающей 38-е место в рейтинге WTA, 4 двойные ошибки и 6 упущенных брейк-пойнтов. Украинка обошлась без подач навылет.



Во втором круге Квитова встретится с Моникой Пуиг, представляющей Пуэрто-Рико (WC).



Женщины. Мадрид. Первый круг

Донна Векич (Хорватия) – Георгина Гарсия-Перес (Испания) – 6:2, 6:4.

Надаль и Халеп приготовились к защите короны и титула в Мадриде Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.