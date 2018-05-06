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Мертенс обыграла Ван Эйтванк на старте турнира в Мадриде

Мертенс обыграла Ван Эйтванк на старте турнира в Мадриде
Теннис / WTA

Бельгийка Элисе Мертенс стартовала с победы на турнире категории Premier Mandatory в Мадриде. В первом круге она обыграла соотечественницу Элисон Ван Эйтванк со счётом 6:4, 6:4.

Продолжительность поединка составила 1 час 34 минуты. Победительница выполнила 1 подачу навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта. У Ван Эйтванк 4 эйса и 9 упущенных брейк-пойнтов, она обошлась без двойных ошибок.

Во втором круге бельгийка, занимающая 19-е место в рейтинге WTA, встретится с румынкой Симоной Халеп, посеянной под первым номером. Мертенс приехала на турнир в Мадриде в качестве победительницы соревнований в Рабате.

Мадрид (ж) 2018. 1-й круг
06 мая 2018 года, воскресенье. 20:00 МСК
Элисон
Ван Эйтванк
Элисе
Мертенс
4:6 3:5
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