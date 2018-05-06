Мертенс обыграла Ван Эйтванк на старте турнира в Мадриде

Бельгийка Элисе Мертенс стартовала с победы на турнире категории Premier Mandatory в Мадриде. В первом круге она обыграла соотечественницу Элисон Ван Эйтванк со счётом 6:4, 6:4.



Продолжительность поединка составила 1 час 34 минуты. Победительница выполнила 1 подачу навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта. У Ван Эйтванк 4 эйса и 9 упущенных брейк-пойнтов, она обошлась без двойных ошибок.



Во втором круге бельгийка, занимающая 19-е место в рейтинге WTA, встретится с румынкой Симоной Халеп, посеянной под первым номером. Мертенс приехала на турнир в Мадриде в качестве победительницы соревнований в Рабате.

Надаль и Халеп приготовились к защите короны и титула в Мадриде Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.