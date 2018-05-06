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Шарапова: меня не устраивает место в пятом-шестом десятке рейтинга WTA

Шарапова: меня не устраивает место в пятом-шестом десятке рейтинга WTA
Теннис / WTA

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала победу над румынкой Михаэлой Бузэрнеску со счётом 6:4, 6:1 на старте турнира в Мадриде.

«На мой взгляд, я смогла добиться прогресса по сравнению с предыдущим матчем. Мне достался довольно непростой соперник для стартового раунда. Конечно, я хочу побеждать в каждом поединке. Считаю, что мне удалось провести работу над ошибками. Теперь нужно прилагать максимальные усилия на корте.

Хочу ли я быть в шестом-седьмом десятке рейтинга? Нет, не хочу. Хочу ли я проигрывать в стартовых матчах? Конечно нет. Именно по этой причине я всё ещё здесь. Меня не может радовать нынешнее положение вещей. Я активно работаю, чтобы улучшить собственные недостатки. Переварить поражения гораздо сложнее, так было всегда, поэтому нужно продолжать работать», — приводит слова Шараповой пресс-служба WTA.

Во втором круге Шарапова, занимающая 53-е место в рейтинге WTA, встретится с румынкой Ириной Бегу, ранее обыгравшей латвийку Елену Остапенко (5).

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