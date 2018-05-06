Шарапова: меня не устраивает место в пятом-шестом десятке рейтинга WTA

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала победу над румынкой Михаэлой Бузэрнеску со счётом 6:4, 6:1 на старте турнира в Мадриде.



«На мой взгляд, я смогла добиться прогресса по сравнению с предыдущим матчем. Мне достался довольно непростой соперник для стартового раунда. Конечно, я хочу побеждать в каждом поединке. Считаю, что мне удалось провести работу над ошибками. Теперь нужно прилагать максимальные усилия на корте.



Хочу ли я быть в шестом-седьмом десятке рейтинга? Нет, не хочу. Хочу ли я проигрывать в стартовых матчах? Конечно нет. Именно по этой причине я всё ещё здесь. Меня не может радовать нынешнее положение вещей. Я активно работаю, чтобы улучшить собственные недостатки. Переварить поражения гораздо сложнее, так было всегда, поэтому нужно продолжать работать», — приводит слова Шараповой пресс-служба WTA.



Во втором круге Шарапова, занимающая 53-е место в рейтинге WTA, встретится с румынкой Ириной Бегу, ранее обыгравшей латвийку Елену Остапенко (5).

Надаль и Халеп приготовились к защите короны и титула в Мадриде Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.