А. Зверев: безумно рад, что сумел защитить титул на турнире в Мюнхене

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился эмоциями после победы на турнире в Мюнхене. В решающем матче уроженец Гамбурга обыграл ещё одного представителя Германии, Филиппа Кольшрайбера, со счётом 6:3, 6:3.



«Я очень доволен тем, как провёл сегодняшний поединок. Приятно побеждать в Мюнхене в течение двух лет кряду. Это особенное соревнование, поэтому я безумно рад, что смог защитить прошлогодний титул. На старте поединка у меня возникли определённые сложности, но впоследствии мне удалось обрести необходимый ритм и довести дело до логического завершения», — приводит слова немца официальный сайт тура.



21-летний теннисист, завоевавший седьмой титул в карьере, заработал 250 рейтинговых очков и обогатился на $ 89 435.

Надаль и Халеп приготовились к защите короны и титула в Мадриде Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.