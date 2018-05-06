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Конта обыграла Рыбарикову и вышла во второй круг в Мадриде

Конта обыграла Рыбарикову и вышла во второй круг в Мадриде
Теннис / WTA

Представительница Великобритании Йоханна Конта стартовала с победы на турнире категории Premier Mandatory в Мадриде. Уроженка Сиднея в первом круге одолела словачку Магдалену Рыбарикову со счётом 6:3, 7:5.

Теннисистки провели на корте 2 часа. 17-я ракетка мира выполнила 2 подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку и упустила 6 брейк-пойнтов. Конта отметилась 3 эйсами, 2 ошибками на подаче и 3 реализованными брейк-пойнтами.

За выход в третий круг Конта, занимающая 23-е место в рейтинге WTA, поспорит с американкой Бернардой Перой.

Мадрид (ж) 2018. 1-й круг
06 мая 2018 года, воскресенье. 20:10 МСК
Магдалена
Рыбарикова
Йоханна
Конта
3:5
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