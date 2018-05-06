Мугуруса: я приехала в Мадрид, чтобы наслаждаться игрой

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса (3) прокомментировала победу над китаянкой Пэн Шуай со счётом 6:4, 6:2 в первом круге на турнире в Мадриде.



«На мой взгляд, первый сет вышел равным. Я получила преимущество, но понимала, что всё может измениться, если соперница выиграет несколько розыгрышей. Сегодня Пэн показала солидную игру. На этот раз у меня не самые высокие ожидания. Каждый раз, приезжая в Мадрид, я оказываюсь под колоссальным давлением. Сейчас мне хочется просто наслаждаться игрой и поддержкой болельщиков, ради этого я и приехала сюда», — цитирует Мугуруса пресс-служба WTA.



Во втором круге Мугуруса, занимающая третье место в рейтинге WTA, встретится с хорваткой Донной Векич.

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