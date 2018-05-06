Победа Шараповой над Бузэрнеску — в обзоре матча первого круга в Мадриде

Россиянка Мария Шарапова уверенно вышла во второй круг грунтового турнира категории Premier Mandatory в Мадриде (Испания), обыграв румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 6:4, 6:1.
Шарапова одержала первую победу с начала года – в январе она обыграла латвийку Анастасию Севастову во втором круге Australian Open, после чего потерпела четыре поражения подряд.
Во втором круге Шарапова, занимающая 53-е место в рейтинге WTA, встретится с румынкой Ириной Бегу, ранее обыгравшей латвийку Елену Остапенко (5).
Шарапова одержала первую победу с января, обыграв Бузэрнеску в Мадриде
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