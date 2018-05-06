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Шарапова: приезжая в Мадрид, чувствую связь с этим городом

Шарапова: приезжая в Мадрид, чувствую связь с этим городом
Теннис / WTA

Россиянка Мария Шарапова рассказала, что для неё значит выступление на турнире в Мадриде. В стартовом круге уроженка Нягани обыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску.

«Со временем я полюбила турнир в Мадриде. Сначала мне понравился город. В детстве я не любила выступать на грунтовом покрытии и не всегда правильно настраивалась на подобные соревнования. Перед тем как полюбить грунт, мне понравилось приезжать в Мадрид.

Сначала меня ничего не связывало со столицей Испании. Нужны были какие-то истории, воспоминания. Теперь всё это есть. Я одерживала важные победы и терпела болезненные поражения в Мадриде. Приезжая сюда, я чувствую некую связь с этим городом», — приводит слова Шараповой официальный сайт WTA.

Во втором круге Шарапова, занимающая 53-е место в рейтинге WTA, встретится с румынкой Ириной Бегу, ранее обыгравшей латвийку Елену Остапенко (5).

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