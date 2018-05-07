Квитова: начало матча с Цуренко получилось напряжённым, я немного устала

Чешка Петра Квитова прокомментировала победу над украинкой Лесей Цуренко со счётом 6:1, 6:2 на старте турнира в Мадриде.



«Для меня начало поединка получилось напряжённым, но то же самое можно сказать и про Цуренко. К счастью, мне удалось отыскать необходимый ритм. По правде говоря, я немного устала, поскольку в субботу проводила финальный поединок в Праге. В понедельник у меня будет выходной, так что всё в порядке. Я не люблю слишком долго готовиться к турниру, поскольку считаю, что лучшая тренировка – это официальные матчи», — цитирует чешку пресс-служба WTA.



Во втором круге Квитова встретится с Моникой Пуиг, представляющую Пуэрто-Рико.

Надаль и Халеп приготовились к защите короны и титула в Мадриде Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.