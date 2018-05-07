Дель Потро: будет здорово, если Джокович вернётся на лидирующие позиции

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро поделился мнением о 12-кратном победителе турниров «Большого шлема», сербе Новаке Джоковиче.



«Я хочу, чтобы Джокович вернулся на лидирующие позиции в мужском теннисе. Мне нравится игра серба, я всегда поддерживаю его. Для тура будет здорово, если появится ещё один спортсмен, способный сражаться с лидерами рейтинга и бороться за победу на турнирах «Большого шлема», — цитирует дель Потро Ubitennis.



Первым соперником дель Потро на турнире в Мадриде будет либо француз Жюльен Беннето (LD), либо босниец Дамир Джумхур.

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