В 14:30 по московскому времени начнётся матч второго круга турнира в Мадриде (Испания), в котором сыграют румынка Ирина Бегу и россиянка Мария Шарапова. По личным встречам впереди бывшая первая ракетка мира — 3-0.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Бегу — Шарапова в Мадриде.



Победительница этого поединка за выход в четвертьфинал соревнований в Мадриде поспорит либо с китаянкой Чжан Шуай, либо с представительницей Франции Кристиной Младенович.

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