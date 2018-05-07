Павлюченкова опустилась на 31-ю строчку в рейтинге WTA

В обновлённом рейтинге WTA от 7 мая россиянка Светлана Кузнецова поднялась на 27-ю строчку, её соотечественница Анастасия Павлюченкова опустилась на 31-ю. В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг WTA. 7 мая
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8055.
2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 6790.
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6065.
4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5450.
5 (5). Елена Остапенко (Латвия) — 5273.
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5100.
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 4700.
8 (8). Винус Уильямс (США) — 4276.
9 (9). Слоан Стивенс (США) — 3939.
10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 3550.
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15 (15). Дарья Касаткина (Россия) — 2570...
27 (28). Светлана Кузнецова (Россия) — 1618...
31 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1520...
33 (32). Екатерина Макарова (Россия) — 1380…
43 (43). Елена Веснина (Россия) — 1175...
52 (53). Мария Шарапова (Россия) — 1073...
86 (83). Наталья Вихлянцева (Россия) — 746.