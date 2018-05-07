Квитова поднялась на 4-ю строчку в чемпионской гонке WTA, Мертенс — на 6-ю

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 7 мая чешка Петра Квитова поднялась на четвёртую строчку, бельгийка Элисе Мертенс — на шестую. Лучшая из россиянок, Дарья Касаткина, располагается на 10-й позиции.
Чемпионская гонка WTA. 7 мая
1 (1). Каролина Возняцки (Дания) — 2820.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 2485.
3 (3). Анжелика Кербер (Германия) — 2110.
4 (6). Петра Квитова (Чехия) — 1902.
5 (4). Элина Свитолина (Украина) — 1855.
6 (8). Элисе Мертенс (Бельгия) — 1756.
7 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 1720.
8 (7). Наоми Осака (Япония) — 1521.
9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 1352.
10 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 1325.
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49 (46). Анна Блинкова (Россия) — 448…
69 (67). Елена Веснина (Россия) — 357...
85 (77). Екатерина Макарова (Россия) — 306...
91 (188). Ирина Хромачёва (Россия) — 272...
99 (92). Мария Шарапова (Россия) — 252.