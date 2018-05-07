Баутиста-Агут поднялся на 10-ю строчку в чемпионской гонке ATP

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 7 мая испанец Роберто Баутиста-Агут поднялся на 10-ю строчку. Лучший из россиян, Карен Хачанов, располагается на 25-й позиции.
Чемпионская гонка ATP. 7 мая
1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 3110.
2 (2). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 2120.
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 1860.
4 (4). Марин Чилич (Хорватия) — 1650.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 1535.
6 (6). Чхун Хён (Южная Корея) — 1370.
7 (7). Григор Димитров (Болгария) — 1255.
8 (8). Джон Иснер (США) — 1085.
9 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) — 1070.
10 (11). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 1040.
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25 (24). Карен Хачанов (Россия) — 620...
34 (30). Даниил Медведев (Россия) — 532...
45 (41). Андрей Рублёв (Россия) — 440..
72 (68). Евгений Донской (Россия) — 302.