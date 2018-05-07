Рублёв опустился на пятую позицию в чемпионской гонке U21

Американец Фрэнсис Тиафо поднялся на третью строчку в чемпионской гонке U21, его соотечественник Майкл Ммо — на девятую. Лучший из россиян, Андрей Рублёв, опустился на пятую позицию. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.

Чемпионская гонка U21. 7 мая

1 (1). Александр Зверев (Германия) — 1535.

2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 689.

3 (5). Фрэнсис Тиафо (США) — 583.

4 (3). Тейлор Фритц (США) — 486.

5 (4). Андрей Рублёв (Россия) — 440.

6 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 390.

7 (7). Денис Шаповалов (Канада) — 325.

8 (8). Марк Полманс (Австралия) — 253.

9 (10). Майкл Ммо (США) — 207.

10 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 201.