Рублёв опустился на пятую позицию в чемпионской гонке U21

Американец Фрэнсис Тиафо поднялся на третью строчку в чемпионской гонке U21, его соотечественник Майкл Ммо — на девятую. Лучший из россиян, Андрей Рублёв, опустился на пятую позицию. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.
Чемпионская гонка U21. 7 мая
1 (1). Александр Зверев (Германия) — 1535.
2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 689.
3 (5). Фрэнсис Тиафо (США) — 583.
4 (3). Тейлор Фритц (США) — 486.
5 (4). Андрей Рублёв (Россия) — 440.
6 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 390.
7 (7). Денис Шаповалов (Канада) — 325.
8 (8). Марк Полманс (Австралия) — 253.
9 (10). Майкл Ммо (США) — 207.
10 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 201.
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