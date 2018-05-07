Дэниэл: конечно, я удивлён, что так внезапно выиграл турнир ATP

Японец Таро Дэниэл поделился эмоциями от победы на турнире в Стамбуле. В решающем матче он обыграл представителя Туниса Малека Жазири со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

«Конечно, я очень рад победе. Думаю, финал получился прекрасным. С начала и до конца матча было много длинных розыгрышей. Конечно, я удивлён, что так внезапно выиграл турнир ATP. Но, пожалуй, такие вещи случаются.

Перед матчем я очень нервничал, но говорил себе, что соперник нервничает ещё больше. Это мне помогло. Я не так плохо начал матч и постепенно успокоился", — цитирует Дэниэла официальный сайт тура.