Жазири: это был не мой день

Представитель Туниса Малек Жазири поделился впечатлениями от поражения в финальном матче турнира в Стамбуле. Он в двух партиях уступил японцу Таро Дэниэлу со счётом 6:7 (4:7), 4:6.

«Я всё равно считают этот результат удачным. Я хотел победить и отдал все силы на корте. Но это был не мой день. Я поздравляю Дэниэла и завтра вернусь к тренировкам», — приводит слова Жазири официальный сайт тура.

Дэниэл завоевал первый титул в одиночном разряде на соревнованиях ATP. За весь прошлый сезон он выиграл лишь четыре матча в основных сетках турниров ATP.