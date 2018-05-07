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Жазири: это был не мой день

Жазири: это был не мой день
Теннис / ATP

Представитель Туниса Малек Жазири поделился впечатлениями от поражения в финальном матче турнира в Стамбуле. Он в двух партиях уступил японцу Таро Дэниэлу со счётом 6:7 (4:7), 4:6.

«Я всё равно считают этот результат удачным. Я хотел победить и отдал все силы на корте. Но это был не мой день. Я поздравляю Дэниэла и завтра вернусь к тренировкам», — приводит слова Жазири официальный сайт тура.

Дэниэл завоевал первый титул в одиночном разряде на соревнованиях ATP. За весь прошлый сезон он выиграл лишь четыре матча в основных сетках турниров ATP.

Дэниэл обыграл Жазири в финале турнира в Стамбуле
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