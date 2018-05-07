Тим: обыграть Надаля безумно сложно, но шансы есть всегда

Австриец Доминик Тим поделился ожиданиями от старта грунтового турнира в Мадриде. В прошлом сезоне 24-летний теннисист добрался до финала, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю.



«Я хочу добиться успеха. Условия, которые созданы в Мадриде, прекрасно подходят под мой стиль игры. Шансы на победу здесь гораздо выше, поскольку специфика покрытия позволяет мячу отскакивать гораздо быстрее. Обыграть Надаля невероятно сложно, но возможности есть всегда. Для этого необходимо сохранять высокий уровень на протяжении всей игры», — приводит слова австрийца официальный сайт турнира в Мадриде.



Тим, посеянный на соревнованиях в столице Испании под пятым номером, вступит в борьбу со второго круга. Его первым соперником станет победитель матча Федерико Дельбонис (Аргентина, Q) – Миша Зверев (Германия).

Надаль и Халеп приготовились к защите короны и титула в Мадриде Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.