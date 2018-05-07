Поражение Макаровой, победы Мугурусы и Возняцки в Мадриде — видеообзор

Румынка Симона Халеп (1) разгромила россиянку Екатерину Макарову на старте турнира категории Premier Mandatory в Мадриде (Испания) со счётом 6:1, 6:0.

Испанка Гарбинье Мугуруса стартовала с победы на грунтовом турнире категории Premier Mandatory в Мадриде. 3-я ракетка соревнований обыграла китаянку Пэн Шуай со счётом 6:4, 6:2.

Датчанка Каролина Возняцки (2) вышла во второй круг турнира категории Premier Mandatory в Мадриде (Испания), обыграв австралийку Дарью Гаврилову в двух партиях со счётом 6:3, 6:1.