Поражение Макаровой, победы Мугурусы и Возняцки в Мадриде — видеообзор

Румынка Симона Халеп (1) разгромила россиянку Екатерину Макарову на старте турнира категории Premier Mandatory в Мадриде (Испания) со счётом 6:1, 6:0.
Испанка Гарбинье Мугуруса стартовала с победы на грунтовом турнире категории Premier Mandatory в Мадриде. 3-я ракетка соревнований обыграла китаянку Пэн Шуай со счётом 6:4, 6:2.
Датчанка Каролина Возняцки (2) вышла во второй круг турнира категории Premier Mandatory в Мадриде (Испания), обыграв австралийку Дарью Гаврилову в двух партиях со счётом 6:3, 6:1.
Надаль и Халеп приготовились к защите короны и титула в Мадриде
Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.