Димитров: всем знаком игровой стиль Надаля, но никто не может противостоять ему

Болгарский теннисист Григор Димитров перед стартом на турнире в Мадриде высоко оценил мастерство испанца Рафаэля Надаля, занимающего первое место в рейтинге ATP.



«Успехи Надаля заставляют меня упорно работать над улучшением собственных недостатков. Приятно, когда в качестве ориентира выступает такой спортсмен. Рафа – величайший теннисист, особенно это касается выступлений на грунтовом покрытии. Вы всегда знаете, чего ожидать от Надаля, но при этом ничего не можете поделать с его комбинациями.



Мне нравится тренироваться и проводить матчи с Рафой. На мой взгляд, здорово, когда есть спортсмен такого калибра, на которого тебе хочется быть похожим. В поединке с Надалем необходимо выкладываться по полной программе, нужно стараться пользоваться его слабыми сторонами. Можно найти болевые точки испанца, но проблема в том, что вы не в состоянии давить на них в течение всего поединка», — приводит слова Димитрова официальный сайт ATP.



На турнире в Мадриде болгарин посеян под третьим номером. Его первым соперником будет победитель матча Николас Киккер (Аргентина, Q) – Милош Раонич (Канада).

Надаль и Халеп приготовились к защите короны и титула в Мадриде Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.