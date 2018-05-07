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Димитров: всем знаком игровой стиль Надаля, но никто не может противостоять ему

Димитров: всем знаком игровой стиль Надаля, но никто не может противостоять ему
Теннис / ATP

Болгарский теннисист Григор Димитров перед стартом на турнире в Мадриде высоко оценил мастерство испанца Рафаэля Надаля, занимающего первое место в рейтинге ATP.

«Успехи Надаля заставляют меня упорно работать над улучшением собственных недостатков. Приятно, когда в качестве ориентира выступает такой спортсмен. Рафа – величайший теннисист, особенно это касается выступлений на грунтовом покрытии. Вы всегда знаете, чего ожидать от Надаля, но при этом ничего не можете поделать с его комбинациями.

Мне нравится тренироваться и проводить матчи с Рафой. На мой взгляд, здорово, когда есть спортсмен такого калибра, на которого тебе хочется быть похожим. В поединке с Надалем необходимо выкладываться по полной программе, нужно стараться пользоваться его слабыми сторонами. Можно найти болевые точки испанца, но проблема в том, что вы не в состоянии давить на них в течение всего поединка», — приводит слова Димитрова официальный сайт ATP.

На турнире в Мадриде болгарин посеян под третьим номером. Его первым соперником будет победитель матча Николас Киккер (Аргентина, Q) – Милош Раонич (Канада).

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