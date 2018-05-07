Дэниэл: вообще-то, я отправлялся в Стамбул, чтобы сыграть в квалификации

Японец Таро Дэниэл поделился впечатлениями от победы на турнире в Стамбуле. В решающем матче он обыграл представителя Туниса Малека Жазири со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

«Вообще-то, я отправлялся в Стамбул, чтобы сыграть в квалификации, но в итоге оказался в основной сетке в последнюю минуту. У меня не было времени ни о чём подумать. Может, именно поэтому я играл так расслабленно, терять мне было нечего.

Будет здорово, если мне удастся войти в топ-80. Так высоко я ещё не поднимался. Однако я всегда играю плохо, когда начинаю ставить перед собой цели, касающиеся рейтинга. Важно концентрироваться на своём прогрессе", — цитирует Дэниэла официальный сайт тура.