Дель Потро: Надаль гораздо сильнее всех теннисистов, приехавших в Мадрид

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро рассказал о задачах на грунтовый турнир в Мадриде.



«Я счастлив, что вернулся в Мадрид. Местный турнир улучшается из года в год. Когда я приезжаю в столицу Испании, то хорошо провожу время. Турнир очень сложный, поскольку на него съехались сильнейшие теннисисты, включая одного, который по уровню на голову выше всех остальных. Конечно, я говорю о Надале. Мне хотелось бы хорошо выступить на этом турнире и пройти несколько кругов. Возможно, на старте я столкнусь с проблемами, но соревнования в Мадриде – важный этап подготовки к «Ролан Гаррос», — цитирует аргентинца пресс-служба ATP.



Первым соперником дель Потро на турнире в Мадриде будет либо француз Жюльен Беннето (LD), либо босниец Дамир Джумхур.

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