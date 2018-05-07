Халеп: Бегу способна добиться хорошего результата в Мадриде

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп поделилась мнением о соотечественнице Ирине Бегу, которой во втором круге турнира в Мадриде предстоит сыграть с Марией Шараповой.
«Румынские теннисистки способны на многое. Они упорно работают на тренировках и здорово играют, если чувствуют уверенность в собственных силах. Ирина Бегу является моей хорошей подругой, это замечательный человек. Я получила удовольствие от первого матча, который она провела на турнире. Ирина заслуженно победила. Думаю, ей по силам добиться хорошего результата в Мадриде», — приводит слова Халеп официальный сайт тура.
Текстовая онлайн-трансляция матча Бегу — Шарапова в Мадриде
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