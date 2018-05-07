Шарапова: думаю, в предыдущих матчах я не так хорошо играла на приёме

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала свою победу над румынкой Михаэлой Бузэрнеску в первом круге турнира в Мадриде со счётом 6:4, 6:1 и поделилась ожиданиями от встречи с ещё одной представительницей Румынии Ириной Бегу.

«Думаю, в предыдущих матчах я не так хорошо играла на приёме. В этот раз сыграла агрессивнее. Все могут в чём-то прибавить, в том числе и я. Я просто продолжаю работать, но не буду говорить, над чем конкретно. Это не всегда является секретом. Вы можете прийти на тренировку и посмотреть сами. Мне важно поддерживать интенсивность на тренировках, продолжать прибавлять, но это нужно делать, будучи здоровой. Нельзя работать над чем-то один день и не делать этого в другой. Нужно правильно оценивать своё самочувствие и состояние организма.

Бегу выполняет мощные удары, у неё сильная подача. Я уже добивалась успеха в матчах с ней. Кажется, несколько лет назад мы в Мадриде провели трёхсетовый поединок. Думаю, ей нравятся местные условия и высокий отскок. Отскок мяча здесь действительно не такой, как на других турнирах. Нужно обратить на это внимание", — цитирует Шарапову официальный сайт тура.

«Место в топ-60 — это не для меня». Шарапова прервала чёрную серию Мария Шарапова в Мадриде прервала серию из четырёх поражений, начавшуюся в январе. В столице Испании её тайно поддерживает бойфренд.