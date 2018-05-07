Сёдерлинг: находиться в топ-10 в эпоху Надаля и Федерера сложно

Шведский теннисист Робин Сёдерлинг высоко оценил игру нынешних лидеров мужского тенниса.

«Сейчас в теннисе очень высокий уровень игры. Был длительный период, когда доминировали три сильнейших теннисиста в истории: Джокович, Надаль и Федерер. Остальным не удавалось их остановить. Находиться в топ-10 очень тяжело, особенно учитывая, какие были соперники.

Сейчас Федереру уже 36, но я думаю, что он поиграет ещё несколько лет. Надалю 31, но вряд ли он станет ещё долго играть. То же самое касается Джоковича. Учитывая это, для тенниса важно, чтобы более молодые звёзды, Зверев и Кирьос, раскрыли свой потенциал и сохранили баланс», — цитирует Сёдерлинга Tennis World USA.