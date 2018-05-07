Иснер: статистика Надаля говорит сама за себя

Американский теннисист Джон Иснер поделился мнением о турнире в Мадриде, а также оценил способности испанца Рафаэля Надаля, возглавляющего мировой рейтинг.



«Я не выступал в Мадриде два года. Мне нравится город, здесь проходит уникальный турнир. Любой теннисист, который приезжает сюда, получает только самые позитивные эмоции. Надаль? Это безумно опасный противник, особенно когда речь заходит об игре на грунте. Его статистика говорит сама за себя, у Рафы невероятные цифры», — приводит слова Иснера официальный сайт турнира.



Американец, посеянный под седьмым номером, в стартовом поединке встретится с победителем матча Гильермо Гарсия-Лопес (Испания, WC) – Райан Харрисон (США).

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Крепкий тыл. Кто стоит за победами Федерера, Халеп, Возняцки и Надаля Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Симона Халеп и Каролина Возняцки лидируют в рейтингах с начала сезона. Кому они обязаны своим успехом.