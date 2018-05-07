Квитова: в этом году я выиграла уже три турнира, а ведь ещё только май

Чешка Петра Квитова поделилась впечатлениями от победы над украинкой Лесей Цуренко на старте турнира в Мадриде со счётом 6:1, 6:2. На минувшей неделе уроженка Биловца стала победительницей турнира в Праге.

«Накануне я очень устала, так как финал турнира в Праге продолжался 2 часа 15 минут. Но я пока не разваливаюсь на части. Победа в Праге вызвала так много эмоций у меня. Наверное, именно поэтому я была так измотана. Физически же я чувствую себя нормально.

Я не могла представить, что после возвращения в тур так быстро выиграю четыре титула. В этом году я выиграла уже три турнира, а ведь ещё только май. Это большой сюрприз.

Мне нравятся условия в Мадриде, и это мне помогло в первом матче. Я знала, что могу хорошо сыграть здесь вне зависимости от того, когда приеду. Иногда мне не нравится слишком долго готовиться к турниру. Матчи — это лучшая тренировка", — цитирует Квитову официальный сайт тура.