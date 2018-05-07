Американец Рубин получил «уайлд-кард» на «Ролан Гаррос»

Американский теннисист Ноа Рубин получит «уайлд-кард» на «Ролан Гаррос». Рубин стал победителем Roland Garros Wild Card Challenge, возглавив турнирную таблицу по итогам 17 турниров.

Занять лидирующие позиции Рубин смог после того, как выиграл турнир серии «челленджер» в Таллахасси. Второе место в рейтинге занял Райли Опелка, отставший от лидера на 24 балла.

Рубин уже в четвёртый раз примет участие в турнирах «Большого шлема», но в Париже он сыграет впервые. Американец в нынешнем сезоне сыграл лишь один матч на грунте на турнирах ATP.