Андерсон: в Мадриде созданы идеальные условия для таких спортсменов, как я

Теннисист из ЮАР Кевин Андерсон рассчитывает на успешное выступление на турнире в Мадриде, призовой фонд которого превышает отметку в $ 7 млн.



«Грунт – не самое любимое моё покрытие. Впрочем, мне нравятся условия, созданные в Мадриде. Здесь приемлемая высота над уровнем моря, а также быстрый отскок мяча от корта. Это идеальные условия для спортсменов, обладающих мощной подачей. Думаю, что могу рассчитывать на успешное выступление», — цитирует африканца официальный сайт соревнований.



Андерсон, посеянный под шестым номером, вступит в борьбу со второго круга. Его первым соперником станет победитель матча Михаил Кукушкин (Казахстан, Q) – Роберто Карбальес-Баэна (Испания, WC).