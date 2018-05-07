Эрбер: надеюсь, Надаль приедет на Кубок Дэвиса, а трибуны заполнятся зрителями

Французский теннисист Пьер-Юг Эрбер призвал болельщиков поддержать сборную Франции в полуфинале Кубка Дэвиса против Испании. Матчи будут проходить в Лилле на стадионе, вмещающем 27 000 человек.

«Игры будут тяжёлыми, но хотим отлично выступить перед полными трибунами. Существует вероятность, что за Испанию сыграет Рафаэль Надаль. Это было бы здорово. Чем больше людей придёт на трибуны, тем будет интереснее и веселее. Я искренне надеюсь, что Надаль приедет. Хочется, чтобы сильнейшие игроки принимали участие в Кубке Дэвиса», — цитирует Эрбера L’Equipe.