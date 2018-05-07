Кар. Плишкова: эйсы придают мне уверенности и решают исход игры

Чешская теннисистка Каролина Плишкова рассказала о важности эйсов. Спортсменка призналась, что уделяет особое внимание личной статистике, проверяя процент попаданий после окончания матча.

«Конечно, эйс очень важен в психологическом плане. К тому же ты экономишь энергию, когда не надо разыгрывать очки, а ты набираешь их одним точным ударом. Тяжело бывает и сопернице, когда ты выполняешь эйс. Она понимает, что у неё нет шанса отбить мяч.

Эйсы особенно важны на брейк-поинтах и во время других решающих моментов матча. Я знаю, что могу хорошо подавать в такие минуты, а моим соперницам бывает тяжело справиться с подачей. После окончания каждого матча я проверяю статистику, сколько выполнила эйсов, каким был процент попаданий с подач и т. д. Для меня это очень важно. Когда у меня не идёт подача, мне становится сложно побеждать. Я знаю, что, если процент попаданий с подач составляет не менее 60%, в большинстве случаев я побеждаю.

Даже на грунте эйсы очень важны, хоть поверхность и считается медленной. В Мадриде мяч иногда летит очень быстро, так что возможности для результативных подач есть», — цитирует Плишкову пресс-служба WTA.

В первом круге турнира в Мадриде Плишкова победила россиянку Елену Веснину (6:4, 6:2). В следующем круге чешка сыграет с белоруской Викторией Азаренко.