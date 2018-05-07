Пуиг: мечтаю о победе на турнире «Большого шлема»

Теннисистка из Пуэрто-Рико Моника Пуиг подчеркнула, что победа на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро уже осталась в прошлом.



«Я выступаю в Мадриде, как и на любом другом турнире, не обращая внимания на сетку. Только после победы в конкретном матче я интересуюсь, кто будет следующим соперником. Как правило, указания по турнирной сетке я получаю от тренера. Мне нравится жить настоящим. Если я проиграю в первом круге, то нет смысла смотреть на сетку. Самое главное – сосредоточиться на собственной игре.



В 2016 году мне удалось завоевать золотую медаль на Олимпиаде в Рио. Это особенный момент, но он состоялся два года назад, сейчас нужно думать о настоящем. Я хочу продолжать двигаться вперёд. Моя мечта – победа на турнире «Большого шлема», — цитирует Пуиг официальный сайт турнира в Мадриде.



Во втором круге соревнований в столице Испании Пуиг встретится с чешкой Петрой Квитовой.

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