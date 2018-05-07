Димитров: надеюсь, что в этом году выступлю на «РГ» намного успешнее

Болгарский теннисист Григор Димитров поделился ожиданиями от «Ролан Гаррос» — второго в сезоне турнира «Большого шлема», который стартует в конце мая. Ранее четвёртая ракетка мира ни разу не проходил в Париже дальше третьего круга.



«У меня никогда не было приятных воспоминаний от выступления на «Ролан Гаррос». С течением времени я стал играть на грунте гораздо успешнее. Нужно продолжать выкладываться по полной программе и не сбавлять оборотов. Надеюсь, что в этом сезоне я смогу выступить в Париже намного лучше, чем раньше», — цитирует Димитрова официальный сайт ATP.



На турнире в Мадриде болгарин посеян под третьим номером. Его первым соперником будет победитель матча Николас Киккер (Аргентина, Q) – Милош Раонич (Канада).