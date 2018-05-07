Халеп: не беспокоюсь из-за отсутствия побед на турнирах «Большого шлема»

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала неудачи в турнирах «Большого шлема». Спортсменке пока никак не удаётся выиграть этот титул. Она трижды доходила до финалов, но неизменно проигрывала.

«Я не скажу, что слишком беспокоюсь из-за этого. Я не вижу в этом никакой катастрофы. Да, у меня пока ещё нет побед на турнирах «Большого шлема», но есть огромное желание победить. Возможно, мне стоит и вовсе перестать думать об этом, тогда всё получится. Но я счастлива, меня совершенно не беспокоит отсутствие побед.

Даже если это не произойдёт, ничего страшного. Сейчас иногда я чувствую большее давление, т. к. от меня постоянно ждут побед. Но я к этому отношусь спокойно. Специалисты в мире тенниса понимают, что невозможно постоянно побеждать», — цитирует Халеп Sport360.