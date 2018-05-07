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Шварцман обыграл Маннарино на старте турнира в Мадриде

Шварцман обыграл Маннарино на старте турнира в Мадриде
Теннис / ATP

Аргентинец Диего Шварцман стартовал с победы на грунтовом турнире с призовым фондом свыше $ 7 млн, который проходит в Мадриде. В первом круге 13-я ракетка соревнований обыграл француза Адриана Маннарино со счётом 6:1, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 10 минут. На счету Шварцмана 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта. У Маннарино нет ни эйсов, ни ошибок на подаче, он упустил один брейк.

За выход в третий круг южноамериканец, занимающий 16-е место в рейтинге ATP, поспорит с победителем испанского противостояния Пабло Андухар (WC) – Фелисьяно Лопес.

Мадрид (м) 2018. 1-й круг
07 мая 2018 года, понедельник. 13:10 МСК
Адриан
Маннарино
Диего
Шварцман
1:6 3:6
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