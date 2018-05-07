Шварцман обыграл Маннарино на старте турнира в Мадриде

Аргентинец Диего Шварцман стартовал с победы на грунтовом турнире с призовым фондом свыше $ 7 млн, который проходит в Мадриде. В первом круге 13-я ракетка соревнований обыграл француза Адриана Маннарино со счётом 6:1, 6:3.



Теннисисты провели на корте 1 час 10 минут. На счету Шварцмана 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта. У Маннарино нет ни эйсов, ни ошибок на подаче, он упустил один брейк.



За выход в третий круг южноамериканец, занимающий 16-е место в рейтинге ATP, поспорит с победителем испанского противостояния Пабло Андухар (WC) – Фелисьяно Лопес.

Надаль и Халеп приготовились к защите короны и титула в Мадриде Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.