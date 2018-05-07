Организаторы турнира в Мадриде поздравили Касаткину с днём рождения

Организаторы турнира в Мадриде (Испания) поздравили с днём рождения первую ракетку России Дарью Касаткину, которой 7 мая исполнился 21 год. Уроженке Тольятти подарили торт.

Фото в доступно в «инстаграме» WTA.

В первом круге турнира в Мадриде Касаткина одолела представительницу Китая Ван Цян со счётом 7:5, 7:6 (8:6). За выход в третий круг соревнований Дарья поспорит с румынкой Сораной Кырстей.

За свою карьеру Дарья Касаткина выиграла один турнир WTA в одиночном разряде — в Чарльстоне (США) в 2017 году.