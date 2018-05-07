Андерсон: играть против Надаля тяжело на любом покрытии

Теннисист из ЮАР Кевин Андерсон в преддверии старта на турнире в Мадриде отдал должное испанцу Рафаэлю Надалю, занимающему первое место в рейтинге ATP.



«Играть против Рафы очень тяжело на любом покрытии. Я уже встречался с ним на грунте в 2017 году во время турнира в Барселоне. Увидев Рафу, вы понимаете, что вас ждёт очень сложное испытание. Надаль – великолепный теннисист, который заставляет вас выкладываться без остатка на протяжении всего поединка», — приводит слова Андерсона Tennis World USA.



Андерсон, посеянный в столице Испании под шестым номером, вступит в борьбу со второго круга. Его первым соперником станет победитель матча Михаил Кукушкин (Казахстан, Q) – Роберто Карбальес-Баэна (Испания, WC).

Надаль и Халеп приготовились к защите короны и титула в Мадриде Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.