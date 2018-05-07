Димитров: в Мадриде один из немногих грунтовых турниров, которые мне нравятся

Болгарский теннисист Григор Димитров рассказал об отношении к грунтовому турниру в Мадриде.



«Я всегда приезжаю в Мадрид ранее запланированного срока. У меня хорошие воспоминания от города. Думаю, это один из немногих грунтовых турниров, которые мне очень нравятся. Специфика покрытия позволяет мячу быстро отскакивать от корта. С нетерпением жду первого матча на турнире», — цитирует Димитрова пресс-служба ATP.



На турнире в Мадриде болгарин посеян под третьим номером. Его первым соперником будет победитель матча Николас Киккер (Аргентина, Q) – Милош Раонич (Канада).