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Димитров: в Мадриде один из немногих грунтовых турниров, которые мне нравятся

Димитров: в Мадриде один из немногих грунтовых турниров, которые мне нравятся
Теннис / ATP

Болгарский теннисист Григор Димитров рассказал об отношении к грунтовому турниру в Мадриде.

«Я всегда приезжаю в Мадрид ранее запланированного срока. У меня хорошие воспоминания от города. Думаю, это один из немногих грунтовых турниров, которые мне очень нравятся. Специфика покрытия позволяет мячу быстро отскакивать от корта. С нетерпением жду первого матча на турнире», — цитирует Димитрова пресс-служба ATP.

На турнире в Мадриде болгарин посеян под третьим номером. Его первым соперником будет победитель матча Николас Киккер (Аргентина, Q) – Милош Раонич (Канада).

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