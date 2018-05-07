Федерер: легче играть на турнирах, чем готовиться, пропуская соревнования

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о подготовке к дальнейшим турнирам во время перерыва. Вторая ракетка мира пропускает сезон турниров на грунте, чтобы лучше подготовиться к старту сезона соревнований на траве.

«Межсезонье для меня является более тяжёлым временем. Мне легче участвовать в турнирах. Во время межсезонья я активно тренируюсь, чтобы подготовить базу, необходимую для игры во время всего сезона. Затем я используют эту базу и работаю над ней по ходу сезона. По-моему, это очень важно», — цитирует Федерера Tennis World.