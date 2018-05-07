Гоффен: формат Кубка Дэвиса нужно менять, чтобы приезжали сильнейшие

Бельгийский теннисист Давид Гоффен прокомментировал возможное изменение формата Кубка Дэвиса, за которое выступает Международная федерация тенниса (IFT).

«Очевидно, что в настоящее время формат является неудачным, т. к. лучшие теннисисты не участвуют в турнире. Нужно менять формат», — цитирует Гоффена Tennis World.

Также бельгиец поделился ожиданиями от старта турнира в Мадриде. Гоффен назвал Надаля фаворитом соревнований. Кроме того спортсмен выразил надежду, что сербский теннисист Новак Джокович сможет вернуться на былой уровень. Игру находящегося в форме Джоковича бельгиец назвал «невероятной».