Цонга: тяжело представить, что формат Кубка Дэвиса будет изменён

Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга поделился точкой зрения по поводу реформы Кубка Дэвиса.



«У меня нет всех подробностей, касающихся изменений формата Кубка Дэвиса. Очевидно, что общая идея разбивает мне сердце. Выступая в турнире, я регулярно выкладывался без остатка, поэтому сейчас тяжело представить, что формат соревнования может быть полностью изменён. Впрочем, я думаю, что изменения – часть эволюции. Организаторы пытаются сделать турнир более привлекательным, но они должны двигаться в правильном направлении», — сказал Цонга в интервью Le Parisen.



Цонга является победителем Кубка Дэвиса 2017 года.

Прощай, Кубок Дэвиса и неповторимый дух турнира! 118-летняя история Кубка Дэвиса подходит к концу. Со следующего сезона он может стать совсем другим – не таким, каким мы его знаем!