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В. Уильямс: включу в тройку лучших игроков Надаля, Федерера и свою сестру

В. Уильямс: включу в тройку лучших игроков Надаля, Федерера и свою сестру
Теннис / WTA

Пятикратная победительница Уимблдонского турнира, американская теннисистка Винус Уильямс назвала трёх лучших, по её мнению, игроков.

«Сложно рассуждать о подобных вещах. В теннисе было несколько эпох, и в каждой находилось место для своих героев. Конечно, я включу в список лучших теннисистов Надаля и Федерера. Очевидно, что в тройке должна присутствовать Серена. Она – моя сестра, и я не могу поступить иначе», — цитирует Уильямс Tennis World USA.

На проходящем турнире в Мадриде Винус выбыла из борьбы на стадии первого круга, уступив эстонке Анетт Контавейт.

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