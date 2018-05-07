В. Уильямс: включу в тройку лучших игроков Надаля, Федерера и свою сестру

Пятикратная победительница Уимблдонского турнира, американская теннисистка Винус Уильямс назвала трёх лучших, по её мнению, игроков.



«Сложно рассуждать о подобных вещах. В теннисе было несколько эпох, и в каждой находилось место для своих героев. Конечно, я включу в список лучших теннисистов Надаля и Федерера. Очевидно, что в тройке должна присутствовать Серена. Она – моя сестра, и я не могу поступить иначе», — цитирует Уильямс Tennis World USA.



На проходящем турнире в Мадриде Винус выбыла из борьбы на стадии первого круга, уступив эстонке Анетт Контавейт.

Надаль и Халеп приготовились к защите короны и титула в Мадриде Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.

Крепкий тыл. Кто стоит за победами Федерера, Халеп, Возняцки и Надаля Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Симона Халеп и Каролина Возняцки лидируют в рейтингах с начала сезона. Кому они обязаны своим успехом.