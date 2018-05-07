Шарапова победила Бегу во втором круге турнира в Мадриде

Российская теннисистка Мария Шарапова вышла в третий круг турнира в Мадриде, в двух сетах обыграв румынку Ирину Бегу со счётом 7:5, 6:1. Поединок продолжался 1 час 32 минуты. Мария 1 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 двойные ошибки и 2 брейка.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Бегу — Шарапова в Мадриде.



За выход в четвертьфинал соревнований в Мадриде Шарапова поспорит либо с китаянкой Чжан Шуай, либо с представительницей Франции Кристиной Младенович.

«Место в топ-60 — это не для меня». Шарапова прервала чёрную серию Мария Шарапова в Мадриде прервала серию из четырёх поражений, начавшуюся в январе. В столице Испании её тайно поддерживает бойфренд.