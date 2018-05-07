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Хачанов за час проиграл Лайовичу в первом круге «Мастерса» в Мадриде

Хачанов за час проиграл Лайовичу в первом круге «Мастерса» в Мадриде
Теннис / ATP

Россиянин Карен Хачанов завершил выступления на турнире категории «Мастерс-1000» в Мадриде в одиночном разряде, проиграв сербу Душану Лайовичу (Q) в двух сетах — 3:6, 2:6.

Теннисисты провели на корте ровно час. Лайович выполнил 1 эйс, допустил 1 двойную ошибку и использовал 4 брейк-пойнта из 5. На счету Хачанова 5 подач навылет и 1 реализованный брейк-пойнт из 4. Двойных у Карена не было. Следующим соперником Лайовича станет француз Ришар Гаске.

Отметим, что в парном турнире Карен заявлен вместе с французом Люка Пуи. Во втором круге они могут сыграть с американцами Бобом и Майком Брайанами (2).

Мадрид (м) 2018. 1-й круг
07 мая 2018 года, понедельник. 16:35 МСК
Карен
Хачанов
Душан
Лайович
3:6 2:6
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