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Бертенс победила Севастову и может встретиться с Возняцки в Мадриде

Бертенс победила Севастову и может встретиться с Возняцки в Мадриде
Теннис / WTA

Голландка Кики Бертенс стала участницей 1/8 финала турнира категории Premier Mandatory в Мадриде (Испания), уверенно победив латвийку Анастасию Севастову (15) — 6:1, 6:4. Во второй партии Севастова отыграла одну подачу на матч, но со второй попытки Бертенс завершила игру в свою пользу.

Поединок продолжался 1 час 13 минут. Бертенс дважды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и использовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Севастовой 1 эйс, 1 двойная и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

Следующей соперницей Кики станет либо датчанка Каролина Возняцки (2), либо австралийка Эшли Барти.

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Мадрид (ж) 2018. 2-й круг
07 мая 2018 года, понедельник. 16:55 МСК
Анастасия
Севастова
Кики
Бертенс
1:6 4:6
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