Бертенс победила Севастову и может встретиться с Возняцки в Мадриде

Голландка Кики Бертенс стала участницей 1/8 финала турнира категории Premier Mandatory в Мадриде (Испания), уверенно победив латвийку Анастасию Севастову (15) — 6:1, 6:4. Во второй партии Севастова отыграла одну подачу на матч, но со второй попытки Бертенс завершила игру в свою пользу.



Поединок продолжался 1 час 13 минут. Бертенс дважды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и использовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Севастовой 1 эйс, 1 двойная и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.



Следующей соперницей Кики станет либо датчанка Каролина Возняцки (2), либо австралийка Эшли Барти.