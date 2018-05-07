Бертенс победила Севастову и может встретиться с Возняцки в Мадриде

Голландка Кики Бертенс стала участницей 1/8 финала турнира категории Premier Mandatory в Мадриде (Испания), уверенно победив латвийку Анастасию Севастову (15) — 6:1, 6:4. Во второй партии Севастова отыграла одну подачу на матч, но со второй попытки Бертенс завершила игру в свою пользу.
Поединок продолжался 1 час 13 минут. Бертенс дважды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и использовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Севастовой 1 эйс, 1 двойная и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.
Следующей соперницей Кики станет либо датчанка Каролина Возняцки (2), либо австралийка Эшли Барти.
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