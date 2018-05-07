Возняцки одолела Барти во втором круге турнира в Мадриде

Датчанка Каролина Возняцки (2) одержала непростую победу над австралийкой Эшли Барти во втором круге турнира категории Premier Mandatory в Мадриде (Испания) — 6:2, 4:6, 6:4. В решающей партии действующая чемпионка Australian Open уступала со счётом 2:4, но затем в борьбе взяла четыре гейма подряд.



Поединок продолжался 2 часа 7 минут. Возняцки 5 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и использовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Барти 2 эйса, 1 двойная и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.



За выход в четвертьфинал Каролина сразится с голландкой Кики Бертенс.

Надаль и Халеп приготовились к защите короны и титула в Мадриде Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.